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Доминация продолжится? Чемпион Англии согласовал новый контракт с Гвардиолой

Англия
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Без победы в ЛЧ уходить не хочет?

Доминация продолжится? Чемпион Англии согласовал новый контракт с Гвардиолой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский гранд "Манчестер Сити" согласовал новый контракт с Пепом Гвардиолой.

По данным авторитетного инсайдера Давида Орнштейна, сделка с испанским специалистом будет рассчитана до 2025-го года. Коуч провел встречу с руководством в Абу-Даби, где были согласованы все условия. Официальное объявление - скоро.

Гвардиола работает с "Манчестер Сити" с лета 2016-го. При нем "горожане" стали настоящими доминаторам в Англии (четыре чемпионских титула), однако ни разу не смогли победить в ЛЧ. Лучший результат - финал турнира в 2021-м году.

Отметим, что на перерыв ЧМ-2022 "Сити" ушел на втором месте в АПЛ, уступая "Арсеналу" пять балов.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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