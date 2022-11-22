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Доминация продолжится? Чемпион Англии согласовал новый контракт с Гвардиолой
Без победы в ЛЧ уходить не хочет?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский гранд "Манчестер Сити" согласовал новый контракт с Пепом Гвардиолой.
По данным авторитетного инсайдера Давида Орнштейна, сделка с испанским специалистом будет рассчитана до 2025-го года. Коуч провел встречу с руководством в Абу-Даби, где были согласованы все условия. Официальное объявление - скоро.
???? EXCLUSIVE: Pep Guardiola has agreed a new contract at Man City. Not yet signed but now in place + understood to commit 51yo Spaniard to club until 2025 via two-year deal. Sealed on visit to #MCFC owners in Abu Dhabi. W/ @SamLee @polballus @TheAthleticFC https://t.co/KU3ONwYP9K— David Ornstein (@David_Ornstein) November 22, 2022
Гвардиола работает с "Манчестер Сити" с лета 2016-го. При нем "горожане" стали настоящими доминаторам в Англии (четыре чемпионских титула), однако ни разу не смогли победить в ЛЧ. Лучший результат - финал турнира в 2021-м году.
Отметим, что на перерыв ЧМ-2022 "Сити" ушел на втором месте в АПЛ, уступая "Арсеналу" пять балов.
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