Доминация продолжится? Чемпион Англии согласовал новый контракт с Гвардиолой

Английский гранд "Манчестер Сити" согласовал новый контракт с Пепом Гвардиолой.

По данным авторитетного инсайдера Давида Орнштейна, сделка с испанским специалистом будет рассчитана до 2025-го года. Коуч провел встречу с руководством в Абу-Даби, где были согласованы все условия. Официальное объявление - скоро.

???? EXCLUSIVE: Pep Guardiola has agreed a new contract at Man City. Not yet signed but now in place + understood to commit 51yo Spaniard to club until 2025 via two-year deal. Sealed on visit to #MCFC owners in Abu Dhabi. W/ @SamLee @polballus @TheAthleticFC https://t.co/KU3ONwYP9K