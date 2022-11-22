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Гвардиола получил надбавку к зарплате по новому контракту
Итак немаленькая зарплата вырастет ещё больше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Зарплата Пепа Гвардиолы выросла после подписания нового контракта с "Манчестер Сити", пишет The Guardian. Сделка уже согласована и завершена.
Гвардиола уже поставил подпись под новым соглашением.
Ранее сообщалось, что Пеп подпишет двухлетний контракт с "Манчестер Сити". Таким образом он будет связан с клубом контрактными обязательствами как минимум до лета 2025-го.
Отмечалось, что официальное объявление состоится уже скоро.
Гвардиола работает с "Манчестер Сити" с лета 2016-го. При нем "горожане" стали настоящими доминаторам в Англии (четыре чемпионских титула), однако ни разу не смогли победить в ЛЧ. Лучший результат – финал турнира в 2021-м году.
Отметим, что на перерыв ЧМ-2022 "Сити" ушел на втором месте в АПЛ, уступая "Арсеналу" пять балов.
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