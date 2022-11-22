Гвардиола получил надбавку к зарплате по новому контракту

Зарплата Пепа Гвардиолы выросла после подписания нового контракта с "Манчестер Сити", пишет The Guardian. Сделка уже согласована и завершена.

Гвардиола уже поставил подпись под новым соглашением.

Ранее сообщалось, что Пеп подпишет двухлетний контракт с "Манчестер Сити". Таким образом он будет связан с клубом контрактными обязательствами как минимум до лета 2025-го.

Отмечалось, что официальное объявление состоится уже скоро.

Гвардиола работает с "Манчестер Сити" с лета 2016-го. При нем "горожане" стали настоящими доминаторам в Англии (четыре чемпионских титула), однако ни разу не смогли победить в ЛЧ. Лучший результат – финал турнира в 2021-м году.

Отметим, что на перерыв ЧМ-2022 "Сити" ушел на втором месте в АПЛ, уступая "Арсеналу" пять балов.