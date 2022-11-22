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Роналду покидает Манчестер Юнайтед. Стороны разорвали контракт

Англия
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(2 голосов)

Свершилось

Роналду покидает Манчестер Юнайтед. Стороны разорвали контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду расторгли соглашение по обоюдному согласию. Португалец больше не игрок "дьяволов".

"Клуб благодарит его за огромный вклад в два периода на Олд Траффорд", – говорится в скупом на слова заявлении.

Теперь Криштиану может подписать контракт с любым клубом в качестве свободного агента.

Напомним, что слухи о разрыве контракта начали появлятся после скандального интервью Криштиану Пирсу Моргану, в котором он, помимо прочего, заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага, а также раскритиковал руководство "Юнайтед".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
22.11.2022 в 19:58
как по мне. Спортинг Лиссабон был бы хорошим вариантом для окончания карьеры.
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0
0
Mariupol_ua (Мариуполь)
22.11.2022 в 19:51
Фух…. Наконец-то!!!И кому он будет интересно нужен?
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+2
0
MaximSK (Киев)
22.11.2022 в 19:49
Вместо того чтобы просить прощение на коленях у Тен Хага, он потерял контракт, и то как МЮ от него легко избавился, показало что команде он не нужен.Испортил себе репутацию только под конец карьеры
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+3
-1

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