Роналду покидает Манчестер Юнайтед. Стороны разорвали контракт

"Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду расторгли соглашение по обоюдному согласию. Португалец больше не игрок "дьяволов".

"Клуб благодарит его за огромный вклад в два периода на Олд Траффорд", – говорится в скупом на слова заявлении.

Теперь Криштиану может подписать контракт с любым клубом в качестве свободного агента.

Напомним, что слухи о разрыве контракта начали появлятся после скандального интервью Криштиану Пирсу Моргану, в котором он, помимо прочего, заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага, а также раскритиковал руководство "Юнайтед".