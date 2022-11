Роналду покидает Манчестер Юнайтед. Стороны разорвали контракт

"Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду расторгли соглашение по обоюдному согласию. Португалец больше не игрок "дьяволов".

Теперь Криштиану может подписать контракт с любым клубом в качестве свободного агента.

Напомним, что слухи о разрыве контракта начали появлятся после скандального интервью Криштиану Пирсу Моргану, в котором он, помимо прочего, заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага, а также раскритиковал руководство "Юнайтед".

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC