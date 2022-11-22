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Роналду покидает Манчестер Юнайтед. Стороны разорвали контракт
Свершилось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду расторгли соглашение по обоюдному согласию. Португалец больше не игрок "дьяволов".
"Клуб благодарит его за огромный вклад в два периода на Олд Траффорд", – говорится в скупом на слова заявлении.
Теперь Криштиану может подписать контракт с любым клубом в качестве свободного агента.
Напомним, что слухи о разрыве контракта начали появлятся после скандального интервью Криштиану Пирсу Моргану, в котором он, помимо прочего, заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага, а также раскритиковал руководство "Юнайтед".
Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022
The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC
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