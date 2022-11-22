Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду об уходе из МЮ: Люблю болельщиков, но настало время искать новый вызов
Португалец подтвердил расставание
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду прокомментировал расторжение контракта по обоюдному согласию с "Манчестер Юнайтед". Его слова приводит журналист Мэтт Лоу.
"После общения с "Манчестер Юнайтед" мы договорились досрочно расторгнуть наш контракт.
Я люблю "Юнайтед" и люблю своих болельщиков, это никогда не изменится. Однако мне кажется, что настало правильное время искать новый вызов.
Я желаю команде всяческих успехов в оставшейся части сезона и в будущем", – заявил португалец.
Ronaldo: "Following conversations with Manchester United we have mutually agreed to end our contract early.— Matt Law (@Matt_Law_DT) November 22, 2022
"I love Manchester United and I love the fans, that will never ever change. However, it feels like the right time for me to seek a new challenge.
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Аравийская красота. ВИДЕО эффектного второго гола в ворота Аргентины
- ТаТоТаке: Ребров обсуждал с Ермаком работу в сборной Украины
- Назван лучший трансфер года по версии Globe Soccer Awards
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО