Роналду об уходе из МЮ: Люблю болельщиков, но настало время искать новый вызов

Криштиану Роналду прокомментировал расторжение контракта по обоюдному согласию с "Манчестер Юнайтед". Его слова приводит журналист Мэтт Лоу.

"После общения с "Манчестер Юнайтед" мы договорились досрочно расторгнуть наш контракт.

Я люблю "Юнайтед" и люблю своих болельщиков, это никогда не изменится. Однако мне кажется, что настало правильное время искать новый вызов.

Я желаю команде всяческих успехов в оставшейся части сезона и в будущем", – заявил португалец.