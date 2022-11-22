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Роналду об уходе из МЮ: Люблю болельщиков, но настало время искать новый вызов

Англия
(1 голосов)

Португалец подтвердил расставание

Роналду об уходе из МЮ: Люблю болельщиков, но настало время искать новый вызов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду прокомментировал расторжение контракта по обоюдному согласию с "Манчестер Юнайтед". Его слова приводит журналист Мэтт Лоу.

"После общения с "Манчестер Юнайтед" мы договорились досрочно расторгнуть наш контракт.

Я люблю "Юнайтед" и люблю своих болельщиков, это никогда не изменится. Однако мне кажется, что настало правильное время искать новый вызов.

Я желаю команде всяческих успехов в оставшейся части сезона и в будущем", – заявил португалец.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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xapyga (Запорожье)
22.11.2022 в 20:11
у него такое физическое состояние, что даже не грех завидовать, думаю еще по играет и по 0,60-0,90 голов клепать будет. Англия правда сложно будет, а в других чемпах спокойно.
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