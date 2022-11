Роналду об уходе из МЮ: Люблю болельщиков, но настало время искать новый вызов

Криштиану Роналду прокомментировал расторжение контракта по обоюдному согласию с "Манчестер Юнайтед". Его слова приводит журналист Мэтт Лоу.

"После общения с "Манчестер Юнайтед" мы договорились досрочно расторгнуть наш контракт.

Я желаю команде всяческих успехов в оставшейся части сезона и в будущем", – заявил португалец.

Ronaldo: "Following conversations with Manchester United we have mutually agreed to end our contract early.



"I love Manchester United and I love the fans, that will never ever change. However, it feels like the right time for me to seek a new challenge.