Магуайр и Кейн тренировались вместе с командой

Харри Магуайр и Харри Кейн приняли участие в востановительной тренировке сборной Англии после матча с Ираном (6:2). Оба игрока были заменены в этой встрече из-за травм.

Судя по всему, повреждения оказались легкими и футболисты уже могут принять участия в следующем матче сборной – против США 25-го ноября.

В целом, все футболисты приняли участие в тренировке, кроме Джеймса Меддисона, который продолжает тренироваться в зале. Полузащитник "Лестера" восстанавливается после травмы, полученной в матче с "Вест Хэмом".