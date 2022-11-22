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Магуайр и Кейн тренировались вместе с командой
Хорошие новости для англичан
Фото: Getty Images
Харри Магуайр и Харри Кейн приняли участие в востановительной тренировке сборной Англии после матча с Ираном (6:2). Оба игрока были заменены в этой встрече из-за травм.
Судя по всему, повреждения оказались легкими и футболисты уже могут принять участия в следующем матче сборной – против США 25-го ноября.
В целом, все футболисты приняли участие в тренировке, кроме Джеймса Меддисона, который продолжает тренироваться в зале. Полузащитник "Лестера" восстанавливается после травмы, полученной в матче с "Вест Хэмом".
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