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Магуайр и Кейн тренировались вместе с командой

Англия
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Магуайр и Кейн тренировались вместе с командой

Фото: Getty Images

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Харри Магуайр и Харри Кейн приняли участие в востановительной тренировке сборной Англии после матча с Ираном (6:2). Оба игрока были заменены в этой встрече из-за травм.

Судя по всему, повреждения оказались легкими и футболисты уже могут принять участия в следующем матче сборной – против США 25-го ноября.

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В целом, все футболисты приняли участие в тренировке, кроме Джеймса Меддисона, который продолжает тренироваться в зале. Полузащитник "Лестера" восстанавливается после травмы, полученной в матче с "Вест Хэмом".

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В статье: Англия Харри Кейн Харри Магуайр Чемпионат мира 2022
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Источник:
goal.com

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