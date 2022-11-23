Официально: Глейзеры объявили, что готовы продать Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" опубликовал на сайте заявление, согласно которому клуб начинает процесс "изучения стратегических альтернатив для ускорения роста". Владельцы готовы продать клуб.

Среди стратегических альтернатив рассматривается частичная продажа или другие формы сделки.

В рамках этого процесса владельцы оценят несколько инициатив по модернизации клуба, включая реконструкцию Олд Трафоорд, улучшение инфраструктуры и расширение коммерческой деятельности.

"Сила "Манчестер Юнайтед" основана на энтузиазме и лояльности нашего глобального сообщества, насчитывающего 1,1 миллиарда болельщиков и фолловеров. Поскольку мы стремимся развивать клуб, правление санкционировало тщательную оценку стратегических альтернатив.

Мы оценим все варианты, чтобы обеспечить лучшее обслуживание наших болельщиков и максимально эффективное управление "Манчестер Юнайтед", которое обеспечило бы роста сегодня и в будущем.

На протяжении всего этого процесса мы будем полностью сосредоточены на том, чтобы служить интересам наших фанатов, акционеров и различных заинтересованных сторон", – говорится в совместном заявлении Аврама и Джона Глейзеров.