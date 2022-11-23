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МЮ не выплатит Роналду компенсацию за досрочное расторжение контракта
Португалец покинул клуб
Фото: United in Focus
"Манчестер Юнайтед" не выплатит Криштиану Роналду компенсацию за расторжение контракта, сообщает The Telegraph.
Во вторник клуб официально объявил о расставании с португальцем по взаимному согласию, что позднее подтвердил сам футболист. 37-летний Роналду и "красные дьяволы" договорились, что он уйдет без какой-либо компенсации.
По данным источника, за чуть менее восьми месяцев оставшегося контракта Криштиану должен был получить еще 17 миллионов фунтов.
Ранее Роналду дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором он, помимо прочего, заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага, а также раскритиковал руководство "Манчестер Юнайтед".
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