МЮ не выплатит Роналду компенсацию за досрочное расторжение контракта

"Манчестер Юнайтед" не выплатит Криштиану Роналду компенсацию за расторжение контракта, сообщает The Telegraph.

Во вторник клуб официально объявил о расставании с португальцем по взаимному согласию, что позднее подтвердил сам футболист. 37-летний Роналду и "красные дьяволы" договорились, что он уйдет без какой-либо компенсации.

По данным источника, за чуть менее восьми месяцев оставшегося контракта Криштиану должен был получить еще 17 миллионов фунтов.

Ранее Роналду дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором он, помимо прочего, заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага, а также раскритиковал руководство "Манчестер Юнайтед".