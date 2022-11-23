Официально: Хосеп Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити

Руководство "Манчестер Сити" радо сообщить, что испанский тренер первой команды "горожан" Хосеп Гвардиола продлил контракт. Таким образом, специалист останется на "Этихаде" до лета 2025-го.

Во всех соревнованиях он выиграл 271 из 374 матчей во главе "небесно-голубых". За это время "Сити забил 921 гол, в среднем – 2,46 гола за поединок.

"Я не в состоянии выразить свою благодарность руководителям клуба за это доверие. Мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть все, что мне нужно, чтобы делать свою работу как можно лучше. Я знаю, что следующая глава этого клуба будет потрясающей. Клуб очень стабилен. Я не могу быть в лучшем месте. У меня все еще есть ощущение, что вместе мы можем добиться большего, поэтому я хочу остаться и продолжать бороться за трофеи".