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Официально: Хосеп Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити

Англия
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Теперь очередь Клоппа с "Ливерпулем"?

Официально: Хосеп Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити

ManCity

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Руководство "Манчестер Сити" радо сообщить, что испанский тренер первой команды "горожан" Хосеп Гвардиола продлил контракт. Таким образом, специалист останется на "Этихаде" до лета 2025-го.

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Во всех соревнованиях он выиграл 271 из 374 матчей во главе "небесно-голубых". За это время "Сити забил 921 гол, в среднем – 2,46 гола за поединок.

"Я не в состоянии выразить свою благодарность руководителям клуба за это доверие. Мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть все, что мне нужно, чтобы делать свою работу как можно лучше. Я знаю, что следующая глава этого клуба будет потрясающей. Клуб очень стабилен. Я не могу быть в лучшем месте. У меня все еще есть ощущение, что вместе мы можем добиться большего, поэтому я хочу остаться и продолжать бороться за трофеи".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
ManCity

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