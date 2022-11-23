Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду оштрафован и дисквалифицирован на 2 матча АПЛ
Правосудие наказало португальца за разбитый телефон мальчика-аутиста
фото - Getty Images
Независимая регуляторная комиссия признала действия Криштиану Роналду после матча с "Эвертоном" в апреле (1:1) было "ненадлежащим" и "насильственным". Португальский нападающий остранен от двух матчей и оштрафован на 50 тысяч фунтов.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Англии.
Нападающий признал, что его поведение после финального свистка было неправильным.
С 22-го ноября Криштиану больше не игрок "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что после матча с "Эвертоном" в АПЛ, Роналду выхвалил телефон ребенка с аутизмом и разбил его о землю. Позже он извинился за свои действия.
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Вратарь Мексики раскрыл секрет отбитого пенальти от Левандовского
- Стал известен лучший игрок матча Франция – Австралия. И это не Жиру
- Манчестер Юнайтед отправит Роналду в молодежный состав, если он откажется уйти из клуба
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО