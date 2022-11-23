Роналду оштрафован и дисквалифицирован на 2 матча АПЛ

Независимая регуляторная комиссия признала действия Криштиану Роналду после матча с "Эвертоном" в апреле (1:1) было "ненадлежащим" и "насильственным". Португальский нападающий остранен от двух матчей и оштрафован на 50 тысяч фунтов.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Англии.

Нападающий признал, что его поведение после финального свистка было неправильным.

С 22-го ноября Криштиану больше не игрок "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что после матча с "Эвертоном" в АПЛ, Роналду выхвалил телефон ребенка с аутизмом и разбил его о землю. Позже он извинился за свои действия.