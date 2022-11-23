Манчестер Юнайтед может увести потенциальных покупателей у Ливерпуля. Amazon, Facebook и Катар заинтересованы

В "Манчестер Юнайтед" неслучайно выбрали момент для объявления о поиске дополнительных инвестиций в клуб. В Daily Mail считают, что "дьяволы" могут отбить самого крупного покупателя у "Ливерпуля".

Глейзеры ожидают выручить с продажи клуба от 5 до 8 миллиардов фунтов. Оценка этой суммы производилась, основываясь на недавней продаже "Челси" (2.5 миллиарда + 1.75 миллиарда гарантированных инвестиций).

Также Forbes в мае оценивал "Ливерпуль" в 3,89 миллиарда евро.

Считается, что самые крупные покупатели на рынке могут выбрать именно "МЮ" для своих инвестиций, а не "Ливерпуль". Общее количество фанатов и фолловеров "манкунианцев" по всему миру насчитывает около 1.1 миллиарда.

Сообщается, что в смысле финансового охвата "Манчестер Юнайтед" может быть более привлекательным.

На рынке есть сразу несколько крупных компаний, среди которых Amazon и Facebook могут претендовать на покупку "Юнайтед". Сделка может быть интересна также Катару, который сейчас проводит чемпионат мира.

Вопрос, на который стоит обратить внимание потенциальным покупателям, – реконструкция Олд Траффорд, оценку которой в "МЮ" запросили в апреле прошлого года. Обновление стадиона может обойтись в 2 миллиарда фунтов.