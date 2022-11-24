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Бавария интересуется полузащитником Вест Хэма

Англия
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Возможно, немецкий клуб дождется окончания контракта игрока

Бавария интересуется полузащитником Вест Хэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" намерена подписать полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса, пишет El Nacional.

Немецкий клуб считает хавбека одим из лучших в мире на этой позиции.

Контракт Райса с "Вест Хэмом" рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Стоимость игрока по данным Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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