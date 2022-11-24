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Бавария интересуется полузащитником Вест Хэма
Возможно, немецкий клуб дождется окончания контракта игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" намерена подписать полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса, пишет El Nacional.
Немецкий клуб считает хавбека одим из лучших в мире на этой позиции.
Контракт Райса с "Вест Хэмом" рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Стоимость игрока по данным Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.
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