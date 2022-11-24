Бавария интересуется полузащитником Вест Хэма

"Бавария" намерена подписать полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса, пишет El Nacional.

Немецкий клуб считает хавбека одим из лучших в мире на этой позиции.

Контракт Райса с "Вест Хэмом" рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Стоимость игрока по данным Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.