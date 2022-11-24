Бекхэм готов участвовать в сделке по покупке Манчестер Юнайтед

Именитый бывший футболист Дэвид Бекхем может стать совладельцем "Манчестер Юнайтед", за который он в свое время играл. Напомним, ранее владельцы "манкунианцев", семья американских бизнесменов Глейзеров, заявили о желании продать клуба

По информации Daily Mail, 47-летний Бекхэм не способен в одиночку купить манчестерский клуб, но он очень хотел бы выкупить долю у новых владельцев. Стоит добавить, что экс-игрок сборной Англии является совладельцем американского клуба "Интер Майами", который выступает в МЛС.

Кроме "МЮ" Бекхэм также защищал цвета мадридского "Реала", итальянского "Милана", французского "ПСЖ" и американского "Лос-Анджелес Гэлакси".