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Бекхэм готов участвовать в сделке по покупке Манчестер Юнайтед
Возвращение легенды
Getty Images / Global Images Ukraine
Именитый бывший футболист Дэвид Бекхем может стать совладельцем "Манчестер Юнайтед", за который он в свое время играл. Напомним, ранее владельцы "манкунианцев", семья американских бизнесменов Глейзеров, заявили о желании продать клуба
По информации Daily Mail, 47-летний Бекхэм не способен в одиночку купить манчестерский клуб, но он очень хотел бы выкупить долю у новых владельцев. Стоит добавить, что экс-игрок сборной Англии является совладельцем американского клуба "Интер Майами", который выступает в МЛС.
Кроме "МЮ" Бекхэм также защищал цвета мадридского "Реала", итальянского "Милана", французского "ПСЖ" и американского "Лос-Анджелес Гэлакси".
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