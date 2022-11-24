 Бекхэм готов участвовать в сделке по покупке Манчестер Юнайтед ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бекхэм готов участвовать в сделке по покупке Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бекхэм готов участвовать в сделке по покупке Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Возвращение легенды

Бекхэм готов участвовать в сделке по покупке Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Именитый бывший футболист Дэвид Бекхем может стать совладельцем "Манчестер Юнайтед", за который он в свое время играл. Напомним, ранее владельцы "манкунианцев", семья американских бизнесменов Глейзеров, заявили о желании продать клуба

По информации Daily Mail, 47-летний Бекхэм не способен в одиночку купить манчестерский клуб, но он очень хотел бы выкупить долю у новых владельцев. Стоит добавить, что экс-игрок сборной Англии является совладельцем американского клуба "Интер Майами", который выступает в МЛС.

Кроме "МЮ" Бекхэм также защищал цвета мадридского "Реала", итальянского "Милана", французского "ПСЖ" и американского "Лос-Анджелес Гэлакси".

Читайте такжеМанчестер Юнайтед может увести потенциальных покупателей у Ливерпуля. Amazon, Facebook и Катар заинтересованы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Бекхэм Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде