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Британский миллиардер планирует купить Манчестер Юнайтед
Клуб может сменить владельца в ближайшее время
Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф планирует купить "Манчестер Юнайтед" в ближайшей перспективе.
Владелец нефтехимического гиганта Ineos готовится сделать предложение, но в то же время не хочет переплачивать. По данным из разных источников, Глейзеры хотят получить за клуб сумму примерно в 5 млрд фунтов.
Также известно, что Рэтклифф хотел приобрести "красных дьяволов" еще летом этого года, но тогда оказалось, что соглашение маловероятно.
Бизнесмен имеет состояние в размере 13 млрд фунтов стерлингов. Он болеет за клуб из Манчестера с детства.
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