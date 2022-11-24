Британский миллиардер планирует купить Манчестер Юнайтед

Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф планирует купить "Манчестер Юнайтед" в ближайшей перспективе.

Владелец нефтехимического гиганта Ineos готовится сделать предложение, но в то же время не хочет переплачивать. По данным из разных источников, Глейзеры хотят получить за клуб сумму примерно в 5 млрд фунтов.

Также известно, что Рэтклифф хотел приобрести "красных дьяволов" еще летом этого года, но тогда оказалось, что соглашение маловероятно.

Бизнесмен имеет состояние в размере 13 млрд фунтов стерлингов. Он болеет за клуб из Манчестера с детства.