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Британский миллиардер планирует купить Манчестер Юнайтед

Англия
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Клуб может сменить владельца в ближайшее время

Британский миллиардер планирует купить Манчестер Юнайтед

Новина українською

Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф планирует купить "Манчестер Юнайтед" в ближайшей перспективе.

Владелец нефтехимического гиганта Ineos готовится сделать предложение, но в то же время не хочет переплачивать. По данным из разных источников, Глейзеры хотят получить за клуб сумму примерно в 5 млрд фунтов.

Также известно, что Рэтклифф хотел приобрести "красных дьяволов" еще летом этого года, но тогда оказалось, что соглашение маловероятно.

Бизнесмен имеет состояние в размере 13 млрд фунтов стерлингов. Он болеет за клуб из Манчестера с детства.

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В статье: Манчестер Юнайтед Глейзеры
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Источник:
The Telegraph

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