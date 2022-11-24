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Юнайтед будет искать форварда уже зимой. В шорт-листе звезды сборной Нидерландов

Англия
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Громкий уход запустил много процессов

Юнайтед будет искать форварда уже зимой. В шорт-листе звезды сборной Нидерландов

Фото: twitter.com/OnsOranje

Новина українською

Уход Криштиану Роналду заставил "Манчестер Юнайтед" искать форварда. Трансфер может состоятся уже зимой.

MEN сообщает, что в клубе настроены серьезно на подписание замены португальцу.

Отметим, ранее сообщалось, что "Юнайтед", даже в случае ухода Роналду, не будет искать ему замену.

Летом клуб следил за Мемфисом Депаем из "Барселоны" и Коди Гакпо из "ПСВ". Последний наилучшим образом начал выступление на чемпионате мира, забив поздний гол в матче с Сенегалом (2:0).

Сейчас в клубе на позиции центрального нападающего могут сыграть Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд.

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В статье: Криштиану Роналду Мемфис Депай Манчестер Юнайтед Коди Гакпо
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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