Юнайтед будет искать форварда уже зимой. В шорт-листе звезды сборной Нидерландов

Уход Криштиану Роналду заставил "Манчестер Юнайтед" искать форварда. Трансфер может состоятся уже зимой.

MEN сообщает, что в клубе настроены серьезно на подписание замены португальцу.

Отметим, ранее сообщалось, что "Юнайтед", даже в случае ухода Роналду, не будет искать ему замену.

Летом клуб следил за Мемфисом Депаем из "Барселоны" и Коди Гакпо из "ПСВ". Последний наилучшим образом начал выступление на чемпионате мира, забив поздний гол в матче с Сенегалом (2:0).

Сейчас в клубе на позиции центрального нападающего могут сыграть Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд.