Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юнайтед будет искать форварда уже зимой. В шорт-листе звезды сборной Нидерландов
Громкий уход запустил много процессов
Фото: twitter.com/OnsOranje
Уход Криштиану Роналду заставил "Манчестер Юнайтед" искать форварда. Трансфер может состоятся уже зимой.
MEN сообщает, что в клубе настроены серьезно на подписание замены португальцу.
Отметим, ранее сообщалось, что "Юнайтед", даже в случае ухода Роналду, не будет искать ему замену.
Летом клуб следил за Мемфисом Депаем из "Барселоны" и Коди Гакпо из "ПСВ". Последний наилучшим образом начал выступление на чемпионате мира, забив поздний гол в матче с Сенегалом (2:0).
Сейчас в клубе на позиции центрального нападающего могут сыграть Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд.
Популярное сейчас
- Шахтер завершает год вторым, Ворскла пока шестая. Таблица и результаты тура УПЛ
- Яркие и дисциплинированные. Японцы поддерживают свою сборную на ЧМ и убирают трибуны
- Уругвай - Южная Корея. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 24.11.2022
- Официально: Глейзеры объявили, что готовы продать Манчестер Юнайтед
- Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО