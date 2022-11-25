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Перспективный защитник Челси подписал долгосрочный контракт с лондонским клубом
Выпускник Кобхэма
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Челси" Трево Чалоба продлил контракт с "пенсионерами". Трудовой договор между сторонами заключен до 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Чалоба завершил кампанию-2021/22, сыграв в 30 матчах.
"Я на седьмом небе от счастья. Для меня каждый раз настоящая честь одевать футболку "Челси". Я хочу отдать все силы и сделать все для этого клуба. Как всем известно, я был здесь с юных лет, и остаться здесь – мечта каждого ребенка".
Чалоба уже провел 43 поединка за взрослую команду "Челси".
Trev’s time at Chelsea: extended! ???? pic.twitter.com/96KQIeYuVf— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 25, 2022
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