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Манчестер Юнайтед считает форварда Наполи главной трансферной целью

Англия
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Нигериец может вскоре переехать в АПЛ

Манчестер Юнайтед считает форварда Наполи главной трансферной целью

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" серьезно заинтересован в подписании нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Нигерийский форвард итальянского клуба является одной из главных трансферных целей манкунианцев. Однако, клуб не хочет платить за него сумму около 100 миллионов евро.

В 11 матчах текущего сезона Серии А Осимхен забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с "Наполи" действует до лета 2025 года.

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В статье: Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен
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