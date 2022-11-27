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Манчестер Юнайтед считает форварда Наполи главной трансферной целью
Нигериец может вскоре переехать в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" серьезно заинтересован в подписании нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.
Нигерийский форвард итальянского клуба является одной из главных трансферных целей манкунианцев. Однако, клуб не хочет платить за него сумму около 100 миллионов евро.
В 11 матчах текущего сезона Серии А Осимхен забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с "Наполи" действует до лета 2025 года.
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Источник:Журналіст Флоріан Плеттенберг
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