 Гакпо дал устное согласие на трансфер в МЮ. ПСВ получит за него 60 млн евро ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гакпо дал устное согласие на трансфер в МЮ. ПСВ получит за него 60 млн евро
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гакпо дал устное согласие на трансфер в МЮ. ПСВ получит за него 60 млн евро

Англия
(1 голосов)

Контракт на пять лет

Гакпо дал устное согласие на трансфер в МЮ. ПСВ получит за него 60 млн евро

Фото: PSV

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "ПСВ" Коди Гакпо является одним из лидеров сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре. Он вышел в обоих матчах – против Сенегала и Эквадора – в основном составе, и оба раза забил.

К Гакпо давно проявляют интерес топ-клубы. Как сообщает журналист Росс Харвуд, "Манчестер Юнайтед" уже сумел договориться о будущем трансфере с игроком, получив устное согласие от Коди.

По информации инсайдера, "МЮ" заплатят "ПСВ" 60 миллионов евро. Сам же игрок получит пятилетний контракт. В текущем сезоне он забил за клуб из Эйндховена 13 голов и 17 ассистов в 24 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПСВ (Эйндховен) Манчестер Юнайтед сборная Нидерландов Чемпионат мира 2022 Коди Гакпо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде