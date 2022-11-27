Гакпо дал устное согласие на трансфер в МЮ. ПСВ получит за него 60 млн евро

Вингер "ПСВ" Коди Гакпо является одним из лидеров сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре. Он вышел в обоих матчах – против Сенегала и Эквадора – в основном составе, и оба раза забил.

????| Gakpo deal is setup.



He’s verbally agreed to join Man Utd in January. 5 year contract.



€60m approx deal with PSV. Green light from both sides to complete a deal, with player wanting Premier League football#mufc — Ross Harwood (@RossHarwood_) November 27, 2022

К Гакпо давно проявляют интерес топ-клубы. Как сообщает журналист Росс Харвуд, "Манчестер Юнайтед" уже сумел договориться о будущем трансфере с игроком, получив устное согласие от Коди.

По информации инсайдера, "МЮ" заплатят "ПСВ" 60 миллионов евро. Сам же игрок получит пятилетний контракт. В текущем сезоне он забил за клуб из Эйндховена 13 голов и 17 ассистов в 24 матчах.