 Знаменитый защитник Арсенала, Сити и Ливерпуля возглавил Уиган ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Знаменитый защитник Арсенала, Сити и Ливерпуля возглавил Уиган
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Знаменитый защитник Арсенала, Сити и Ливерпуля возглавил Уиган

Англия
(1 голосов)

Коло Туре начинает путь тренера

Знаменитый защитник Арсенала, Сити и Ливерпуля возглавил Уиган

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Plumb Images/Leicester City FC

Новина українською

"Уиган" назначил главным тренером знаменитого ивуарийца Коло Туре. Контракт рассчитан на 3,5 года.

"Латикс" в настоящее время плетутся 22-ми в таблице Чемпионшипа и рассчитывают на новый импульс, чтобы не вылететь из второго за рангом дивизиона.

41-летний Туре ранее работал в штабе Брендана Роджерса в "Лестере", а вот самостоятельно еще не тренировал. Главные страницы в его резюме - это карьера игрока. В 2002-09 годах Коло был почти незаменим в "Арсенале", с которым выиграл АПЛ в 2004 году, а дальше доигрывал в "Ман Сити" и "Ливерпуле".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коло Туре Уиган
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде