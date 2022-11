Знаменитый защитник Арсенала, Сити и Ливерпуля возглавил Уиган

"Уиган" назначил главным тренером знаменитого ивуарийца Коло Туре. Контракт рассчитан на 3,5 года.

"Латикс" в настоящее время плетутся 22-ми в таблице Чемпионшипа и рассчитывают на новый импульс, чтобы не вылететь из второго за рангом дивизиона.

41-летний Туре ранее работал в штабе Брендана Роджерса в "Лестере", а вот самостоятельно еще не тренировал. Главные страницы в его резюме - это карьера игрока. В 2002-09 годах Коло был почти незаменим в "Арсенале", с которым выиграл АПЛ в 2004 году, а дальше доигрывал в "Ман Сити" и "Ливерпуле".

✍???? We are delighted to confirm the appointment of Kolo Touré as the Club's new First Team Manager!



Welcome to Wigan, Kolo ????#wafc ????⚪️ #BELIEVE