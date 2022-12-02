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"Еще не 100%, но очень близко к этому". Соломон - о своем восстановлении

Англия
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Израильтянин получил травму в августе

"Еще не 100%, но очень близко к этому". Соломон - о своем восстановлении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Фулхэма" Манор Соломон, контракт которого принадлежит "Шахтеру", рассказал о восстановлении после травмы колена.

"Сейчас чувствую себя очень хорошо - операция на колене и реабилитация не так уж легки. Это была моя первая длительная травма.

Теперь вижу свет в конце тоннеля. Скоро вернусь в команду, с нетерпением жду этого. Я еще не на 100% готов, но очень близок к этому. Процесс возвращения – будто еще одна предсезонная подготовка. Лучше так, чем просто начать играть. Это на пользу мне", - приводит слова Соломона BBC.

Напомним, за лондонскую команду Соломон успел провести одну игру в чемпионате Англии против "Ливерпуля" (2:2) в августе, после чего Манор угодил в лазарет. Его аренда с "лесниками" рассчитана до зимы 2023-го.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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Источник:
BBC

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