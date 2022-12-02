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"Еще не 100%, но очень близко к этому". Соломон - о своем восстановлении
Израильтянин получил травму в августе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Фулхэма" Манор Соломон, контракт которого принадлежит "Шахтеру", рассказал о восстановлении после травмы колена.
"Сейчас чувствую себя очень хорошо - операция на колене и реабилитация не так уж легки. Это была моя первая длительная травма.
Теперь вижу свет в конце тоннеля. Скоро вернусь в команду, с нетерпением жду этого. Я еще не на 100% готов, но очень близок к этому. Процесс возвращения – будто еще одна предсезонная подготовка. Лучше так, чем просто начать играть. Это на пользу мне", - приводит слова Соломона BBC.
Напомним, за лондонскую команду Соломон успел провести одну игру в чемпионате Англии против "Ливерпуля" (2:2) в августе, после чего Манор угодил в лазарет. Его аренда с "лесниками" рассчитана до зимы 2023-го.
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