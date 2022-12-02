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Арсенал представил ретро-коллекцию одежды. Зинченко также поучаствовал - ФОТО

Англия
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Зина в тренде

Арсенал представил ретро-коллекцию одежды. Зинченко также поучаствовал - ФОТО

twitter.com/Arsenal

Новина українською

Лондонский "Арсенал" представил ретро-коллекцию спортивной одежды.

В ней присутствуют университетские куртки, ветровки, худи, футболки, спортивные штаны и прочее.

В представлении принял участие украинский легионер "канониров" Александр Зинченко.

Отметим, что Зинченко перешел в "Арсенал" летом 2022 года. Пока что на его счету всего одна результативная передача в 11 матчах. При этом Алекс много времени пропустил из-за травм.

Арсенал представил ретро-коллекцию одежды. Зинченко также поучаствовал - ФОТО - изображение 1Арсенал представил ретро-коллекцию одежды. Зинченко также поучаствовал - ФОТО - изображение 2Арсенал представил ретро-коллекцию одежды. Зинченко также поучаствовал - ФОТО - изображение 3Арсенал представил ретро-коллекцию одежды. Зинченко также поучаствовал - ФОТО - изображение 4
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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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