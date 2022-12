Арсенал представил ретро-коллекцию одежды. Зинченко также поучаствовал - ФОТО

Лондонский " Арсенал " представил ретро-коллекцию спортивной одежды.

В ней присутствуют университетские куртки, ветровки, худи, футболки, спортивные штаны и прочее.

В представлении принял участие украинский легионер "канониров" Александр Зинченко.

Отметим, что Зинченко перешел в "Арсенал" летом 2022 года. Пока что на его счету всего одна результативная передача в 11 матчах. При этом Алекс много времени пропустил из-за травм.

A new Arsenal retro collection? Just in time for Christmas? Of course.



Some cracking acting in here from the players ????



You can buy it in a pop-up store on Air Street, Soho this weekend (Fri-Sun) and on Arsenal direct, obviously. pic.twitter.com/qtBiN61JTi