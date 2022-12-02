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Арсенал представил ретро-коллекцию одежды. Зинченко также поучаствовал - ФОТО
Зина в тренде
twitter.com/Arsenal
Лондонский "
В ней присутствуют университетские куртки, ветровки, худи, футболки, спортивные штаны и прочее.
В представлении принял участие украинский легионер "канониров" Александр Зинченко.
Отметим, что Зинченко перешел в "Арсенал" летом 2022 года. Пока что на его счету всего одна результативная передача в 11 матчах. При этом Алекс много времени пропустил из-за травм.
A new Arsenal retro collection? Just in time for Christmas? Of course.— Charles Watts (@charles_watts) December 2, 2022
Some cracking acting in here from the players ????
You can buy it in a pop-up store on Air Street, Soho this weekend (Fri-Sun) and on Arsenal direct, obviously. pic.twitter.com/qtBiN61JTi
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