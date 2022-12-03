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Изменение эмблемы и погашение задолженностей. Стали известны требования фанатов к новым владельцам Манчестер Юнайтед

Англия
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Список пожеланий достаточно велик

Изменение эмблемы и погашение задолженностей. Стали известны требования фанатов к новым владельцам Манчестер Юнайтед

Фото: manutd.com

Новина українською

Фанаты "Манчестер Юнайтед" обозначили требования к новым владельцам клуба.

Болельщики предъявили следующие требования к потенциальным покупателям:

  • Обязательство погасить существующую задолженность клуба и финансировать будущие затраты за счет выпуска новых акций;
  • Инвестиции в мужскую, женскую и молодежную команды, а также инвестиции в клубную инфраструктуру для модернизации "Олд Траффорд" и тренировочной базы;
  • Совместное владение клубом вместе с фанатами в качестве партнеров, а также репрезентация фанатов в совете;
  • Слова "футбольный клуб" должны вернуться на эмблему "МЮ";
  • Совместное владение с фанатами в качестве партнеров, а также представительство фанатов в главном совете компании.;
  • Обязательство никогда больше не пытаться участвовать в таких соревнованиях, как Суперлига Европы, без окончательного согласия болельщиков;
  • Поддержание уровня цен на билеты на доступном уровне.

Ранее владеющая "Манчестер Юнайтед" семья Глейзеров объявила о готовности продать клуб.

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В статье: Манчестер Юнайтед Глейзеры
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Источник:
BBC

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