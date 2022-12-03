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Изменение эмблемы и погашение задолженностей. Стали известны требования фанатов к новым владельцам Манчестер Юнайтед
Список пожеланий достаточно велик
Фото: manutd.com
Фанаты "Манчестер Юнайтед" обозначили требования к новым владельцам клуба.
Болельщики предъявили следующие требования к потенциальным покупателям:
- Обязательство погасить существующую задолженность клуба и финансировать будущие затраты за счет выпуска новых акций;
- Инвестиции в мужскую, женскую и молодежную команды, а также инвестиции в клубную инфраструктуру для модернизации "Олд Траффорд" и тренировочной базы;
- Совместное владение клубом вместе с фанатами в качестве партнеров, а также репрезентация фанатов в совете;
- Слова "футбольный клуб" должны вернуться на эмблему "МЮ";
- Совместное владение с фанатами в качестве партнеров, а также представительство фанатов в главном совете компании.;
- Обязательство никогда больше не пытаться участвовать в таких соревнованиях, как Суперлига Европы, без окончательного согласия болельщиков;
- Поддержание уровня цен на билеты на доступном уровне.
Ранее владеющая "Манчестер Юнайтед" семья Глейзеров объявила о готовности продать клуб.
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Источник:BBC
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