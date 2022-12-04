Артета попросил руководство Арсенала купить вингера Реала

Наставник английского "Арсенала" Микель Артета обратился к руководству клуба по просьбе оформить переход 26-летнего вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испанский специалист хочет, чтобы футболист присоединился к "канониров" уже в январское трансферное окно.

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Арсенал и Реал уже имели контакт на счет перехода игрока. Прошлым летом мадридцы хотели выручить за вингера 50 миллионов евро. Теперь же цена может быть ниже, ведь у Асенсио завершается контракт в июне 2023-го.

В конце концов, Марко остался в Реале и за 22 матча записал в свой актив четыре гола и шесть ассистов. В среднем он делал голевое действие каждые 77,5 минут.

Напомним, что Асенсио перешел в состав "сливочных" в 2015-м году из "Мальорки" за 3,9 млн евро. С тех пор он один сезон провел в аренде в "Эспаньоле", а также сыграл 250 матчей в составе "Реала". На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.