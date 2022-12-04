Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета попросил руководство Арсенала купить вингера Реала
Мудрик уже не входит в планы?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Berengui/DeFodi Images
Наставник английского "Арсенала" Микель Артета обратился к руководству клуба по просьбе оформить переход 26-летнего вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Испанский специалист хочет, чтобы футболист присоединился к "канониров" уже в январское трансферное окно.
Арсенал и Реал уже имели контакт на счет перехода игрока. Прошлым летом мадридцы хотели выручить за вингера 50 миллионов евро. Теперь же цена может быть ниже, ведь у Асенсио завершается контракт в июне 2023-го.
В конце концов, Марко остался в Реале и за 22 матча записал в свой актив четыре гола и шесть ассистов. В среднем он делал голевое действие каждые 77,5 минут.
Напомним, что Асенсио перешел в состав "сливочных" в 2015-м году из "Мальорки" за 3,9 млн евро. С тех пор он один сезон провел в аренде в "Эспаньоле", а также сыграл 250 матчей в составе "Реала". На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- Кредо Саутгейта, стиль Сенегала, кадры Дешама и великолепный Щенсны: анонс к 1/8 финала ЧМ
- Павелко предложил ОП уйти с УАФ в обмен на должность Министра молодежи и спорта
- Английский журналист опроверг информацию об интересе Манчестер Юнайтед к Мудрику
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО