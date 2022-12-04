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Вулвз близки к покупке форварда Атлетико Мадрид. У него ноль голов в текущем сезоне

Англия
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Клубы уже ведут переговоры

Вулвз близки к покупке форварда Атлетико Мадрид. У него ноль голов в текущем сезоне

Фото: Football Espana

UA-Футбол
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Английский "Вулверхэмптон Уондерерс" заинтересован в покупке нападающего "Атлетико Мадрид" Матеуса Куньи. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже ведут переговоры об условиях сделки.

По информации журналиста, следующим шагом в процессе станет обсуждение "Вулверхэмптоном" условий контракта с самим Куньей. Договор бразильца с "Мадридом" дейтсвует до июня 2026 года.

Матеус перешел в "Атлетико" летом прошлого года за 26 миллионов евро из берлинской "Герты". В текущем сезоне он отыграл за мадридский клуб 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал два ассиста.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Вулверхэмптон Матеус Кунья
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