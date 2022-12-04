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Вулвз близки к покупке форварда Атлетико Мадрид. У него ноль голов в текущем сезоне
Клубы уже ведут переговоры
Фото: Football Espana
Английский "Вулверхэмптон Уондерерс" заинтересован в покупке нападающего "Атлетико Мадрид" Матеуса Куньи. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже ведут переговоры об условиях сделки.
Wolverhampton are discussing details of the official proposal to sign Matheus Cunha from Atletico Madrid. Talks are already ongoing. ???????????????? #WWFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2022
Personal terms would be the next step to get the deal done. pic.twitter.com/7Z0ru5UIlV
По информации журналиста, следующим шагом в процессе станет обсуждение "Вулверхэмптоном" условий контракта с самим Куньей. Договор бразильца с "Мадридом" дейтсвует до июня 2026 года.
Матеус перешел в "Атлетико" летом прошлого года за 26 миллионов евро из берлинской "Герты". В текущем сезоне он отыграл за мадридский клуб 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал два ассиста.
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