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Ноттингем Форест подписал лучшего игрока чемпионата Бразилии в прошлом сезоне
Густаво Скарпа перешел в АПЛ свободным агентом
Фото: BBC
Английский "Ноттингем Форест" объявил о достижении соглашения с бразильским атакующим полузащитником Густаво Скарпой. Игрок перейдет в клуб в январе в качестве свободного агента.
Контракт Скарпы с "Палмейрасом" заканчивается 31 декабря 2022 года. В сезоне 2022 года Густаво помог своему клубу стать чемпионом бразильской Серии А, забив семь голов и сделав 12 ассистов в 35 матчах.
Скарпа был признан лучшим игроком чемпионата в прошедшем сезоне. Контракт бразильца с "Ноттингем Форест" рассчитан до июня 2026 года.
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