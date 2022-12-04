Ноттингем Форест подписал лучшего игрока чемпионата Бразилии в прошлом сезоне

Английский "Ноттингем Форест" объявил о достижении соглашения с бразильским атакующим полузащитником Густаво Скарпой. Игрок перейдет в клуб в январе в качестве свободного агента.

Контракт Скарпы с "Палмейрасом" заканчивается 31 декабря 2022 года. В сезоне 2022 года Густаво помог своему клубу стать чемпионом бразильской Серии А, забив семь голов и сделав 12 ассистов в 35 матчах.

Скарпа был признан лучшим игроком чемпионата в прошедшем сезоне. Контракт бразильца с "Ноттингем Форест" рассчитан до июня 2026 года.