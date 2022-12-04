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Нголо Канте летом уйдет из Челси. Клуб не намерен продлевать контракт

Англия
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Француз покинет клуб бесплатно

Нголо Канте летом уйдет из Челси. Клуб не намерен продлевать контракт

Фото: Metro UK

UA-Футбол
Новина українською

Французский полузащитник лондонского "Челси" Нголо Канте может покинуть клуб уже следующим летом. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, команда не намерена продлевать с опорником истекающий в июне контракт:

"Единственный вариант, при котором Канте останется в "Челси" – если главный тренер Грэм Поттер решит оставить его. Пока что финансовое соглашение между клубом и игроком не заключено.

Сам Нголо Канте хотел бы остаться в "Челси". Он любит Лондон, клуб и болельщиков. У него отличные отношения со всеми партнерами по команде. Поэтому те, кто близок к игроку и клубу, ожидают, что Канте уйдет бесплатно".

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В статье: Челси (Лондон) Нголо Канте
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