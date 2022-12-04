Нголо Канте летом уйдет из Челси. Клуб не намерен продлевать контракт

Французский полузащитник лондонского "Челси" Нголо Канте может покинуть клуб уже следующим летом. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, команда не намерена продлевать с опорником истекающий в июне контракт:

"Единственный вариант, при котором Канте останется в "Челси" – если главный тренер Грэм Поттер решит оставить его. Пока что финансовое соглашение между клубом и игроком не заключено.

Сам Нголо Канте хотел бы остаться в "Челси". Он любит Лондон, клуб и болельщиков. У него отличные отношения со всеми партнерами по команде. Поэтому те, кто близок к игроку и клубу, ожидают, что Канте уйдет бесплатно".