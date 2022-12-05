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Манчестер Юнайтед может подписать вратаря сборной Швейцарии

Англия
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Опытный голкипер может стать заменой Де Хеа

Манчестер Юнайтед может подписать вратаря сборной Швейцарии

Фото: Янн Зоммер

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" интересуется вратарем сборной Швейцарии и "Боруссии" Менхенгладбах Янном Зоммером. Об этом сообщает авторитетное издание Bild.

Отметим, что к 33-летнему голкиперу уже обратились представители английского клуба. Контракт Зоммера с "Боруссией" заканчивается летом 2023 года. Манкунианцы видят в Зоммере потенциальную замену для своего главного голкипера Давида Де Хеа.

Напомним, что в этом сезоне Бундеслиги Зоммер сыграл 10 матчей, в которых пропустил 14 голов и трижды отстоял на ноль. На ЧМ в Катаре Янн сыграл два матча, в которых однажды пропустил.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Ян Зоммер Манчестер Юнайтед
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Источник:
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