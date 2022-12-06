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Вест Хэм подписал молодого защитника Сан-Паулу
Футболист присоединится к новому клубу в начале 2023 года
GETTY IMAGES
Защитник "Сан-Паулу" Луизао подписал контракт с английским "Вест Хэмом". Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Отметим, что 20-летний защитник присоединится к "молотобойцам" в начале нового года. "Луизао (родился в 2002 году), перешедший в "Вест Хэм" в качестве свободного агента с января, находится на финальной стадии ожидания разрешения на работу. Контракт до 2026 года с возможностью продления еще на 2, - написал Скира".
В 2022 году бразилец сыграл за "Сан-Паулу" 26 матчей, в которых забил один гол. "Вест Хэм" занимает 16 место в АПЛ. Также команда Дэвида Мойеса заняла первое место в своей группе Лиги Конференций.
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