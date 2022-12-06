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Удар по чемпионским амбициям. Один из лидеров Арсенала пропустит несколько месяцев из-за травмы
Жезус травмировал колено на Мундиале
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий “Арсенал” Габриэл Жезус выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена, полученной в матче чемпионата мира между Бразилией и Камеруном.
В матче третьего тура, который не имел турнирного значения, Жезус появился в старте, но не смог доиграть поединок из-за повреждения. Как показало обследование, 25-летний форвард повредил связки коленного сустава. Ему понадобится операция. Как информирует The Telegraph, Жезус пропустит несколько месяцев, не уточняя точное время восстановления футболиста.
Жезус стал одним из лидеров “Арсенала” после перехода летом из “Манчестер Сити” за 50 млн фунтов. В АПЛ бразилец забил пять голов и отдал шесть ассистов, и немало поспособствовал тому, что “Арсенал” отправился на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.
Ожидается, что “Арсенал” выйдет на трансферный рынок зимой в поисках нападающего.
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