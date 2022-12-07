"Мы с тобой, брат". Зинченко поддержал травмированного Жезуса

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко поддержал своего партнера по команде Габриэля Жезуса, который травмировался на чемпионате мира-2022 в Катаре.

"Габриэль Жезус, мы с тобой, брат", - написал Зинченко в сторис в своем Instagram.

Напомним, Жезус получил травму правого колена в матче против Камеруна (1:0). Вчера, 6 декабря, бразильский нападающий перенес успешную операцию. На восстановление потребуется не менее трех месяцев.