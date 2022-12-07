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В федерации футбола Англии хотят, чтобы Саутгейт остался в сборной до 2024-го
Гарет дает результат
Фото: twitter.com/England
Федерация футбола Англии (FA) хочет, чтобы Гарет Саутгейт остался тренировать национальную команду до 2024-го, когда в Германии пройдет Евро.
Менеджер может уйти после чемпионата мира, так как хотел потренировать на клубном уровне. Если после турнира Гарет и правда решит покинуть команду, FA попробует убедить остаться его ещё на два года, отработать контракт.
При этом отмечается, что результат в четвертьфинале чемпионата мира не повлияет на решение федерации.
Напомним, что Англия сыграет с Францией 10-го декабря за выход в полуфинал мундиаля.
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