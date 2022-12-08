Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юнайтед хочет подписать голкипера Швейцарии
Де Хеа начинает нервничать
Фото: twitter.com/nati_sfv_asf
"Манчестер Юнайтед" может начать переговоры с голкипером Швейцарии и "Боруссии" Менхенгладбах Яном Зоммером уже 1-го января. Контракт вратаря истекает будущим летом.
Тен Хаг продолжает искать пути решения вопроса с основным вратарем. Де Хеа все ещё не подходит менеджеру – испанец не играет ногами на том уровне, каком хотелось бы нидерландскому специалисту.
Мартин Дубравка, выступающий за "МЮ" на правах аренды, скорее всего отправится будущим летом обратно в "Ньюкасл". Он провел всего1 матч в основе "Манчестера" в этом сезоне.
Дин Хендерсон по окончанию сезона вернется в "Юнайтед" из "Ноттингема". В Манчестере отказались включать опцию выкупа в соглашение об аренде голкипера.
Возвращаясь к Де Хеа, его контракт с клубом истекает будущим летом и возможно именно от решения по Зоммеру зависит его будущее в "Юнайтед". "Манкунианцы" могут отпустить его бесплатно или же активировать опцию продления ещё на сезон, имея возможность продать испанца.
На этом фоне Зоммера в очередной раз показал свой высокий уровень за сборную Швейцарии, несмотря на разгромное поражение в 1/8 финала чемпионате мира от Португалии (1:6).
Популярное сейчас
- Роналду угрожал покинуть сборную на ЧМ-2022 - Португалия сделала заявление
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- В Эвертоне назвали главную проблему Миколенко
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
Новости по теме
- 10:24 Зарубежные Португалия - Швейцария. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 06.12.2022
- 10:10 Зарубежные Манчестер Юнайтед может подписать вратаря сборной Швейцарии
- 09:34 Зарубежные Настоящий лидер Португалии и несокрушимая скала Бразилии. Символическая сборная группового турнира Чемпионата Мира