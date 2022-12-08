Юнайтед хочет подписать голкипера Швейцарии

"Манчестер Юнайтед" может начать переговоры с голкипером Швейцарии и "Боруссии" Менхенгладбах Яном Зоммером уже 1-го января. Контракт вратаря истекает будущим летом.

Тен Хаг продолжает искать пути решения вопроса с основным вратарем. Де Хеа все ещё не подходит менеджеру – испанец не играет ногами на том уровне, каком хотелось бы нидерландскому специалисту.

Мартин Дубравка, выступающий за "МЮ" на правах аренды, скорее всего отправится будущим летом обратно в "Ньюкасл". Он провел всего1 матч в основе "Манчестера" в этом сезоне.

Дин Хендерсон по окончанию сезона вернется в "Юнайтед" из "Ноттингема". В Манчестере отказались включать опцию выкупа в соглашение об аренде голкипера.

Возвращаясь к Де Хеа, его контракт с клубом истекает будущим летом и возможно именно от решения по Зоммеру зависит его будущее в "Юнайтед". "Манкунианцы" могут отпустить его бесплатно или же активировать опцию продления ещё на сезон, имея возможность продать испанца.

На этом фоне Зоммера в очередной раз показал свой высокий уровень за сборную Швейцарии, несмотря на разгромное поражение в 1/8 финала чемпионате мира от Португалии (1:6).