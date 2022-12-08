Президент ПСЖ: За бесплатным Рашфордом будет гоняться каждый клуб мира. Мы заинтересованы

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о трансфере нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркуса Рашфорда.

Летом появились слухи об интересе со стороны "ПСЖ" к футболисту. У Маркуса контракт с "МЮ" рассчитан до конца сезона, но в соглашении присутствует опция продления ещё на один год.

"Маркус Рашфорд – потрясающий игрок. Да еще и бесплатно? Да каждый клуб мира будет за ним гоняться.

Мы не скрываем, что общались, не скрываем интерес. Но тогда момент для трансфера не был подходящим. Может, это случится летом, почему нет?

Если он станет свободным агентом, конечно, можно общаться с ним напрямую, но сейчас мы не станем этого делать и позволим ему сосредоточиться на чемпионате мира. А в январе мы с ним поговорим, если будем в этом заинтересованы", – сказал Аль-Хелайфи.

На чемпионате мира Маркус вышел в 4-х матчах и отличился 3-я голами. Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 55 миллионов евро.