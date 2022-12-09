  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль стремится подписать вингера дортмундской Боруссии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль стремится подписать вингера дортмундской Боруссии

Англия
(1 голосов)

Ангийский клуб подготовил для талантливого игрока шестилетний контракт

Ливерпуль стремится подписать вингера дортмундской Боруссии

Фото: Джуд Беллінгем

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" заинтересован в подписании контракта с вингером "Боруссии" Дортмундом Джудом Беллингемом. Об этом сообщает известный футбольный журналист Николо Скира.

"Продолжаются переговоры по трансферу Джуда Беллингема в "Ливерпуль" из "Боруссии" Дортмунд. Сейчас "красные" лидируют в гонке за подписание контракта с молодой звездой следующим летом. Он является главной целью Клоппа в полузащите. Готовый контракт на 6 лет", - написал инсайдер.

Напомним, что раньше Джудом интересовался мадридский "Реал". В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем в составе "шмелей" сыграл 22 матча, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Ливерпуль Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Никола Скира

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде