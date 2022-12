Ливерпуль стремится подписать вингера дортмундской Боруссии

"Ливерпуль" заинтересован в подписании контракта с вингером "Боруссии" Дортмундом Джудом Беллингемом. Об этом сообщает известный футбольный журналист Николо Скира.

"Продолжаются переговоры по трансферу Джуда Беллингема в "Ливерпуль" из "Боруссии" Дортмунд. Сейчас "красные" лидируют в гонке за подписание контракта с молодой звездой следующим летом. Он является главной целью Клоппа в полузащите. Готовый контракт на 6 лет", - написал инсайдер.

Напомним, что раньше Джудом интересовался мадридский "Реал". В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем в составе "шмелей" сыграл 22 матча, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Talks in progress for Jude #Bellingham to #Liverpool from #BVB. #Reds currently leading the race to sign the young star next summer. He is #Klopp’s main target for the midfield. Ready a 6-years contract. #transfers #LFC https://t.co/PhrMilStpx