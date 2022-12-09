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Ливерпуль стремится подписать вингера дортмундской Боруссии
Ангийский клуб подготовил для талантливого игрока шестилетний контракт
Фото: Джуд Беллінгем
"Ливерпуль" заинтересован в подписании контракта с вингером "Боруссии" Дортмундом Джудом Беллингемом. Об этом сообщает известный футбольный журналист Николо Скира.
"Продолжаются переговоры по трансферу Джуда Беллингема в "Ливерпуль" из "Боруссии" Дортмунд. Сейчас "красные" лидируют в гонке за подписание контракта с молодой звездой следующим летом. Он является главной целью Клоппа в полузащите. Готовый контракт на 6 лет", - написал инсайдер.
Напомним, что раньше Джудом интересовался мадридский "Реал". В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем в составе "шмелей" сыграл 22 матча, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Talks in progress for Jude #Bellingham to #Liverpool from #BVB. #Reds currently leading the race to sign the young star next summer. He is #Klopp’s main target for the midfield. Ready a 6-years contract. #transfers #LFC https://t.co/PhrMilStpx— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 9, 2022
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