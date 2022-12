Эвертон продлит контракт с лидером клуба. Стороны близки к согласию

Ливерпульский "Эвертон" ведет переговоры о продлении контракта с один из лидеров команды – атакующим полузащитником Алексом Ивоби. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

Alex Iwobi will soon sign new deal with Everton. Talks are well advanced, it’s gonna be new long term deal. ???????? #EFC @ElBobble



Negotiations are progressing to final stages. pic.twitter.com/kaCD1MkUqU