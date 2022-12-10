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Эвертон продлит контракт с лидером клуба. Стороны близки к согласию
Действующий контракт Ивоби истекает летом 2024 года
Фото: Premium Times Nigeria
Ливерпульский "Эвертон" ведет переговоры о продлении контракта с один из лидеров команды – атакующим полузащитником Алексом Ивоби. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
"Алекс Ивоби вскоре подпишет новый контракт с "Эвертоном". Переговоры уже находятся на продвинутом этапе, это будет новый долгосрочный договор. Переговоры близятся к финальной стадии".
Alex Iwobi will soon sign new deal with Everton. Talks are well advanced, it’s gonna be new long term deal. ???????? #EFC @ElBobble— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2022
Negotiations are progressing to final stages. pic.twitter.com/kaCD1MkUqU
Ивоби перешел в "Эвертон" летом 2019 года из лондонского "Арсенала" за 30 миллионов фунтов. С тех пор Алекс отыграл за клуб 114 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и сделав тринадцать ассистов.
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