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МЮ купит нападающего в январе, но только когда найдет нужного игрока - Тен Хаг

Англия
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Пока команда в поисках

МЮ купит нападающего в январе, но только когда найдет нужного игрока - Тен Хаг

Фото: twitter.com/ManUtd

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал возможность покупки "манкунианцами" нападающего в ближайшее январское трансферное окно:

“Да, мы хотим нападающего, но купим только тогда, когда мы найдем нужного игрока. Мы делаем все, что в наших силах. Мы исследуем каждую возможность и делаем все от нас зависящее”, - сказал тен Хаг.

Отметим, что за последние два сезона "Манчестер Юнайтед" купил только одного центрального нападающего. Этот трансфер состоялся летом 2021 года: Криштиану Роналду перешел из "Ювентуса" за 17 млн евро.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano

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