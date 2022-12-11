МЮ купит нападающего в январе, но только когда найдет нужного игрока - Тен Хаг

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал возможность покупки "манкунианцами" нападающего в ближайшее январское трансферное окно:

“Да, мы хотим нападающего, но купим только тогда, когда мы найдем нужного игрока. Мы делаем все, что в наших силах. Мы исследуем каждую возможность и делаем все от нас зависящее”, - сказал тен Хаг.

Отметим, что за последние два сезона "Манчестер Юнайтед" купил только одного центрального нападающего. Этот трансфер состоялся летом 2021 года: Криштиану Роналду перешел из "Ювентуса" за 17 млн евро.