Манчестер Сити готов предложить 100 миллионов за защитника Лейпцига

"Манчестер Сити" готов предложить более 100 млн евро за защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола. Эта сумма включает бонусы и процент от перепродажи.

В то же время "Челси" уже предложил за игрока около 95 млн, а "Манчестер Юнайтед" – порядка 90 млн.

"Бавария" тоже интересуется Гвардиолом и собирается встретиться с агентом футболиста сборной Хорватии в ближайшее время.

На данный момент Йошко Гвардиол в составе сборной Хорватии выступает на чемпионате мира в Катаре. Его команда дошла до полуфинала турнира, где сыграет со сборной Аргентины.