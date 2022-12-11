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Манчестер Сити готов предложить 100 миллионов за защитника Лейпцига

Англия
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Хорват ярко проявил себя на ЧМ

Манчестер Сити готов предложить 100 миллионов за защитника Лейпцига

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" готов предложить более 100 млн евро за защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола. Эта сумма включает бонусы и процент от перепродажи.

В то же время "Челси" уже предложил за игрока около 95 млн, а "Манчестер Юнайтед" – порядка 90 млн.

"Бавария" тоже интересуется Гвардиолом и собирается встретиться с агентом футболиста сборной Хорватии в ближайшее время.

На данный момент Йошко Гвардиол в составе сборной Хорватии выступает на чемпионате мира в Катаре. Его команда дошла до полуфинала турнира, где сыграет со сборной Аргентины.

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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Источник:
Foot Mercato

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