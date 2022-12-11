Зинченко: Упорно работаю, чтобы восстановить свою физическую форму и быть с командой как можно скорее

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о своем состоянии здоровья и восстановлении после травмы Габи Жезуса:

"Имею напряженность в мышцах, но почти готов. Поэтому не переживайте из-за этого. Настойчиво работаю, чтобы восстановить свою физическую форму и быть с командой как можно быстрее.

Это самое плохое ощущение, если говорить честно, для каждого футболиста, когда он выбывает из команды. И да, за последние пару месяцев у меня было много затруднений, но надеюсь, что все уже в прошлом. Теперь полностью сосредоточен и имею подъем к концу сезона.

Я уже говорил, что мы все поддерживаем Жезуса. Конечно, это большая потеря для нас. Он оказывает невероятное влияние на команду. Я с ним знаком в течение определенного времени – он великий воин. Уверен, он вернется гораздо сильнее", – сказал Зинченко.