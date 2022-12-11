  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Зинченко: Упорно работаю, чтобы восстановить свою физическую форму и быть с командой как можно скорее
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко: Упорно работаю, чтобы восстановить свою физическую форму и быть с командой как можно скорее

Англия
(1 голосов)

Украинец хочет быть полезным своему клубу

Зинченко: Упорно работаю, чтобы восстановить свою физическую форму и быть с командой как можно скорее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о своем состоянии здоровья и восстановлении после травмы Габи Жезуса:

"Имею напряженность в мышцах, но почти готов. Поэтому не переживайте из-за этого. Настойчиво работаю, чтобы восстановить свою физическую форму и быть с командой как можно быстрее.

Это самое плохое ощущение, если говорить честно, для каждого футболиста, когда он выбывает из команды. И да, за последние пару месяцев у меня было много затруднений, но надеюсь, что все уже в прошлом. Теперь полностью сосредоточен и имею подъем к концу сезона.

Я уже говорил, что мы все поддерживаем Жезуса. Конечно, это большая потеря для нас. Он оказывает невероятное влияние на команду. Я с ним знаком в течение определенного времени – он великий воин. Уверен, он вернется гораздо сильнее", – сказал Зинченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Arseblog

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде