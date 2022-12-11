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Летом МЮ хотел отдать Роналду в аренду и платить большую часть его зарплаты. Желающих не нашлось

Англия
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Побоялись, что игрок не подойдет их составам

Летом МЮ хотел отдать Роналду в аренду и платить большую часть его зарплаты. Желающих не нашлось

Фото: United in Focus

UA-Футбол
Новина українською

Португальский форвард Криштиану Роналду был доступен для аренды или покупки летом, после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Брентфорда" со счетом 0:4. Как утверждает издание The Athletic, главный тренер команды Эрик тен Хаг уже в августе готов был отпустить страйкера.

По информации медиа, клуб понимал, что абсолютное большинство клубов не готовы платить полную зарплату Роналду. На тот момент игрок получал около 450 тысяч фунтов в неделю. "Ман Юнайтед" были готовы оплачивать большую часть зарплаты Криштиану в новом клубе.

Издание отмечает, что множество клубов отказались платить игроку даже 80 тысяч фунтов в неделю. Все опасались, что Роналду не подойдет их составу. В предыдущем сезоне игрок забил 24 гола во всех турнирах. Спустя полгода Криштиану разорвет контракт с "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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