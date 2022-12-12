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Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере игрока сборной Южной Кореи
Защитник играет в Серии А
Фото: Кім Мін Чже
Защитник сборной Южной Кореи и "Наполи" Ким Мин Чжэ попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает издание Mirror.
Итальянский клуб подписал игрока прошлым летом за 18 миллионов евро. Отметим, что в соглашении между сторонами есть пункт об отступных, в котором сумма выкупа варьируется от 40 миллионов евро до 80 миллионов в зависимости от доходов клуба-покупателя. Этой опцией можно воспользоваться только с 1 по 15 июля 2023 года.
Известно, что итальянский клуб не хочет продавать своего игрока. В нынешнем сезоне 26-летний защитник сыграл 14 матчей за "Наполи", в которых забил два гола.
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