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Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере игрока сборной Южной Кореи

Англия
(1 голосов)

Защитник играет в Серии А

Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере игрока сборной Южной Кореи

Фото: Кім Мін Чже

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Южной Кореи и "Наполи" Ким Мин Чжэ попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает издание Mirror.

Итальянский клуб подписал игрока прошлым летом за 18 миллионов евро. Отметим, что в соглашении между сторонами есть пункт об отступных, в котором сумма выкупа варьируется от 40 миллионов евро до 80 миллионов в зависимости от доходов клуба-покупателя. Этой опцией можно воспользоваться только с 1 по 15 июля 2023 года.

Известно, что итальянский клуб не хочет продавать своего игрока. В нынешнем сезоне 26-летний защитник сыграл 14 матчей за "Наполи", в которых забил два гола.

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В статье: Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Ким Мин Чжэ
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Источник:
Mirror

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