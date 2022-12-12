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Челси может бесплатно подписать 18-летнего нападающего Боруссии Дортмунд
Грабеж
Фото: twitter.com/BVB
"Челси" работает над трансфером нападающего "Боруссии" Дортмунд Юсуффа Мукоко, сообщает The Athletic. Контракт 18-летнего форварда истекает летом 2023-го.
"Синие" рассчитывали подписать его свободным агентом по завершению срока соглашения летом 2023-го, но на планы может повлиять травма Армандо Броя в матче 11-го декабря с "Австон-Виллой". "Челси" может оформить сделку уже зимой.
Transfermarkt оценивает 18-летнего форварда в 30 миллионов евро. В этом сезоне он провел 22 матча за "Боруссию", забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.
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