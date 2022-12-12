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Манчестер Юнайтед могут продать вначале 2023-го

Англия
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На это рассчитывают финансовые консультанты владельцев "МЮ"

Манчестер Юнайтед могут продать вначале 2023-го

Фото: manutd.com

Новина українською

Инвестиционно-банковская организация, которая консультирует по финансам владельцев "Манчестер Юнайтед", The Reine Group рассчитывает продать клуб в первом квартале 2023-го. "Манкунианцев" оценивают в 6-7 миллиардов фунтов.

В то же время с продажей не будут спешить, так как в этом нет необходимости, как в случае с "Челси". Тогда клуб должен был как можно скорее найти нового владельца после попадания под санкции Романа Абрамовича.

Негативная сторона отсутствия спешки заключается в том, что заинтересованные в покупке стороны могут занять выжидательную позицию, ожидая ухудшения финансовых показателей клуба.

Отмечается, что представители организации в частном порядке заявили, что многие проявили интерес к покупке клуба.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
theathletic.com

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