Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед могут продать вначале 2023-го
На это рассчитывают финансовые консультанты владельцев "МЮ"
Фото: manutd.com
Инвестиционно-банковская организация, которая консультирует по финансам владельцев "Манчестер Юнайтед", The Reine Group рассчитывает продать клуб в первом квартале 2023-го. "Манкунианцев" оценивают в 6-7 миллиардов фунтов.
В то же время с продажей не будут спешить, так как в этом нет необходимости, как в случае с "Челси". Тогда клуб должен был как можно скорее найти нового владельца после попадания под санкции Романа Абрамовича.
Негативная сторона отсутствия спешки заключается в том, что заинтересованные в покупке стороны могут занять выжидательную позицию, ожидая ухудшения финансовых показателей клуба.
Отмечается, что представители организации в частном порядке заявили, что многие проявили интерес к покупке клуба.
Популярное сейчас
- Судья, которого раскритиковал Месси, больше не будет судить матчи ЧМ-2022
- В результате взрыва на аэродроме Дягилево погиб пилот стратегического бомбардировщика
- Куча танков и больше полутысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11.12
- Артета подтвердил, что Арсенал хочет купить Мудрика
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО