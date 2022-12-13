  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Российский бизнесмен продал клуб АПЛ владельцу команды НХЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Российский бизнесмен продал клуб АПЛ владельцу команды НХЛ

Англия
(1 голосов)

Максим Дёмин владел "вишнями" на протяжении 11 лет

Российский бизнесмен продал клуб АПЛ владельцу команды НХЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У английского "Борнмута" сменился владелец. Российский бизнесмен Максим Дёмин продал полный пакет акций американскому инвестору Биллу Фоули.

Дёмин владел футбольным клубом на протяжении 11 лет. По неофициальной информации, Фоули выкупил все права клуба за 120 миллионов фунтов стерлингов.

"Билл намерен увеличить инвестиции в первую команду, а также в академию и женскую команду. Немедленно начнется строительство ультрасовременного тренировочного центра", - говорится в заявлении "Борнмута".

77-летний Фоули, чье состояние оценивается примерно в 1 миллиард долларов, является владельцем хоккейной команды "Вегас Голден Найтс" из НХЛ, а также возглавляет одну из крупнейших страховых компаний США Fidelity National Financial.

На данный момент "Борнмут" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Борнмут (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
afcb.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде