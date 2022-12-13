Российский бизнесмен продал клуб АПЛ владельцу команды НХЛ

У английского "Борнмута" сменился владелец. Российский бизнесмен Максим Дёмин продал полный пакет акций американскому инвестору Биллу Фоули.

Дёмин владел футбольным клубом на протяжении 11 лет. По неофициальной информации, Фоули выкупил все права клуба за 120 миллионов фунтов стерлингов.

"Билл намерен увеличить инвестиции в первую команду, а также в академию и женскую команду. Немедленно начнется строительство ультрасовременного тренировочного центра", - говорится в заявлении "Борнмута".

77-летний Фоули, чье состояние оценивается примерно в 1 миллиард долларов, является владельцем хоккейной команды "Вегас Голден Найтс" из НХЛ, а также возглавляет одну из крупнейших страховых компаний США Fidelity National Financial.

На данный момент "Борнмут" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Thank you, Maxim ❤️ — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 13, 2022