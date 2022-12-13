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Российский бизнесмен продал клуб АПЛ владельцу команды НХЛ
Максим Дёмин владел "вишнями" на протяжении 11 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У английского "Борнмута" сменился владелец. Российский бизнесмен Максим Дёмин продал полный пакет акций американскому инвестору Биллу Фоули.
Дёмин владел футбольным клубом на протяжении 11 лет. По неофициальной информации, Фоули выкупил все права клуба за 120 миллионов фунтов стерлингов.
"Билл намерен увеличить инвестиции в первую команду, а также в академию и женскую команду. Немедленно начнется строительство ультрасовременного тренировочного центра", - говорится в заявлении "Борнмута".
77-летний Фоули, чье состояние оценивается примерно в 1 миллиард долларов, является владельцем хоккейной команды "Вегас Голден Найтс" из НХЛ, а также возглавляет одну из крупнейших страховых компаний США Fidelity National Financial.
На данный момент "Борнмут" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Thank you, Maxim ❤️— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 13, 2022
An open letter from Bill ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 13, 2022
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