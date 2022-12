Золотой мальчик английского футбола. Сегодня празднует День рождения Майкл Оуэн

Майкл Джеймс Оуэн родился 14 декабря 1979 года в Честере (Англия). Играл на позиции нападающего, выступал за "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Ньюкасл Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед".

Принято считать, что англичанин не реализовал свою карьеру до конца из-за многочисленных травм и рецидивов.

В 2001 году Оуэна признали лучшим футболистом года в Европе, Майкл получил Золотой мяч. В сборной Англии форвард дебютировал в возрасте 18 лет и 59 дней. Он занимает пятое место в списке бомбардиров "трех львов", забив за национальную команду 40 голов.

Happy Birthday, Michael Owen ????



A product of the #LFC youth system, the striker was a phenomenon for the Reds, scoring 1⃣5⃣8⃣ times in 297 appearances!



The less said about his career thereafter...????



His FA Cup final heroics in 2001 were special ????pic.twitter.com/qrb3U1Msb1