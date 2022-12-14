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Золотой мальчик английского футбола. Сегодня празднует День рождения Майкл Оуэн
Он брал Ballon d'Or
Getty Images / Global Images Ukraine
Майкл Джеймс Оуэн родился 14 декабря 1979 года в Честере (Англия). Играл на позиции нападающего, выступал за "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Ньюкасл Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед".
Принято считать, что англичанин не реализовал свою карьеру до конца из-за многочисленных травм и рецидивов.
В 2001 году Оуэна признали лучшим футболистом года в Европе, Майкл получил Золотой мяч. В сборной Англии форвард дебютировал в возрасте 18 лет и 59 дней. Он занимает пятое место в списке бомбардиров "трех львов", забив за национальную команду 40 голов.
Happy Birthday, Michael Owen ????— The Redmen TV (@TheRedmenTV) December 14, 2022
A product of the #LFC youth system, the striker was a phenomenon for the Reds, scoring 1⃣5⃣8⃣ times in 297 appearances!
The less said about his career thereafter...????
His FA Cup final heroics in 2001 were special ????pic.twitter.com/qrb3U1Msb1
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