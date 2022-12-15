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Челси заплатит 10 миллионов евро за нападающего Мольде

Англия
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В Лондоне будет еще один Фофан

Челси заплатит 10 миллионов евро за нападающего Мольде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Мольде" Давид Датро Фофана перейдет в "Челси". Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Лондонский клуб уже достиг договоренности с 19-летним игроком. При этом некоторые пункты личного контракта стороны еще в процессе согласования. По информации журналиста, трансфер ивуарийского форварда обойдется "Челси" в сумму около 10 миллионов евро.

Срок трудового соглашения не уточняется. В текущем сезоне Фофаана сыграл в 24-х матчах чемпионата Норвегии и забил 15 мячей. Также он дважды отличился в Лиге конференций. Его нынешнее соглашение с "Мольде" рассчитано до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.

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В статье: Мольде Челси (Лондон)
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