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Фофана снова травмировался. Защитник Челси пропустил в этом сезоне из-за поврежедений уже 71 день

Англия
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Летом за фуллбека отдали 80 миллионов евро

Фофана снова травмировался. Защитник Челси пропустил в этом сезоне из-за поврежедений уже 71 день

Getty Images / Global Images Ukraine

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Уэсли Фофана получил повреждение в последнем товарищеском матче "Челси". 22-летний англичанин выбыл на 3-4 недели.

Примечательно, что фуллбек лечился от травмы с октября и вернулся только на прошлой неделе. Всего он в этом сезоне пропустил уже 71 день из-за травмы колена.

Фофана летом перешел из "Лестера" за более чем 80 миллионов евро. Травмы преследовали защитника ещё в стане "лисов". Так он в прошлом сезоне не играл с августа по март из-за перелома голени.

В этом сезоне он успел провести 6 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 65 миллионов евро.

Wesley Fofana, expected to return in three or four weeks after new injury in the last friendly game. It’s not serious injury. ???? #CFC pic.twitter.com/TeYOIpRVAR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2022
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В статье: Челси (Лондон) Уэсли Фофана
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