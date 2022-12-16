Манчестер Юнайтед предложит 50 миллионов евро за Гакпо в январе

"Манчестер Юнайтед" может подписать Коди Гакпо уже в январе. "Манкунианцы" предложат 50 миллионов евро за нападающего, который зажег за сборную Нидерландов на Мундиале.

Тен Хаг ранее заявил, что они правда нуждаются в форварде и попробуют совершить трансфер, когда появится подходящий вариант на рынке.

В "ПСВ" за Гакпо будут просить "рекордную сумму", а самым дорогим трансфером на выход был Ирвинг Лосано в "Наполи" 2019-м за 40 миллионов евро.

В то же время "МЮ" уже мог подписать Гакпо прошлым летом, если бы сорвался трансфер Энтони из "Аякса". Ещё тогда считалось, что Коди – идеальное соотношение цены и качества.

В 23-летнем нидерландском нападающем видят замену Криштиану Роналду, с которым разорвали контракт в прошлом месяце.

Гакпо провел на чемпионате мира 5 матчей и забил 3 гола. Нидерланды вылетели в 1/4 финала Мундиаля от "Аргентины" (2:2, пен. 3:4).