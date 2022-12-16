Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед предложит 50 миллионов евро за Гакпо в январе
Замена Криштиану Роналду
Фото: twitter.com/OnsOranje
"Манчестер Юнайтед" может подписать Коди Гакпо уже в январе. "Манкунианцы" предложат 50 миллионов евро за нападающего, который зажег за сборную Нидерландов на Мундиале.
Тен Хаг ранее заявил, что они правда нуждаются в форварде и попробуют совершить трансфер, когда появится подходящий вариант на рынке.
В "ПСВ" за Гакпо будут просить "рекордную сумму", а самым дорогим трансфером на выход был Ирвинг Лосано в "Наполи" 2019-м за 40 миллионов евро.
В то же время "МЮ" уже мог подписать Гакпо прошлым летом, если бы сорвался трансфер Энтони из "Аякса". Ещё тогда считалось, что Коди – идеальное соотношение цены и качества.
В 23-летнем нидерландском нападающем видят замену Криштиану Роналду, с которым разорвали контракт в прошлом месяце.
Гакпо провел на чемпионате мира 5 матчей и забил 3 гола. Нидерланды вылетели в 1/4 финала Мундиаля от "Аргентины" (2:2, пен. 3:4).
Популярное сейчас
- Ушел из жизни бывший тренер Милана Синиша Михайлович
- Мудриком заинтересовался еще один лондонский клуб
- Генштаб уточнил последствия удара по россиянам в Токмаке - работают крематории
- Футболист сборной Марокко пожертвовал 325 тысяч долларов призовых от ЧМ нуждающимся в стране
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО