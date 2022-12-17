Ливерпуль разгромил Милан в спарринге, Нуньес оформил дубль. ВИДЕО

"Ливерпуль" одержал победу над "Миланом" в контрольном матче, проходившем в Дубае.

Счет открыл уже на пятой минуте Мохамед Салах, однако в середине первого тайма Алексис Салемакерс восстановил паритет. Как оказалось в дальнейшем, этот гол стал последним для "россонери" в этот день, а дальше забивали лишь мерсисайдцы: еще до перерыва снова вывел "Ливерпуль" вперед Тьяго, а во втором тайме два гола забил Дарвин Нуньес.

Напомним, что первый официальный матч после ЧМ "Ливерпуль" проведет уже 22 декабря против "Ман Сити" в рамках Кубка английской лиги. "Милан" будет отдыхать до 4 января, когда состоится игра с "Салернитаной".

"Ливерпуль" – "Милан" 4:1

Голы: Салах 5, Тьяго 41, Нуньес 82, Нуньес - 88 - Салемакерс 29