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Ливерпуль разгромил Милан в спарринге, Нуньес оформил дубль. ВИДЕО

Англия
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Команды готовятся ко второй части сезона

Ливерпуль разгромил Милан в спарринге, Нуньес оформил дубль. ВИДЕО

Фото: acmilan.com / Автор невідомий

UA-Футбол
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"Ливерпуль" одержал победу над "Миланом" в контрольном матче, проходившем в Дубае.

Счет открыл уже на пятой минуте Мохамед Салах, однако в середине первого тайма Алексис Салемакерс восстановил паритет. Как оказалось в дальнейшем, этот гол стал последним для "россонери" в этот день, а дальше забивали лишь мерсисайдцы: еще до перерыва снова вывел "Ливерпуль" вперед Тьяго, а во втором тайме два гола забил Дарвин Нуньес.

Напомним, что первый официальный матч после ЧМ "Ливерпуль" проведет уже 22 декабря против "Ман Сити" в рамках Кубка английской лиги. "Милан" будет отдыхать до 4 января, когда состоится игра с "Салернитаной".

"Ливерпуль" – "Милан" 4:1
Голы: Салах 5, Тьяго 41, Нуньес 82, Нуньес - 88 - Салемакерс 29

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В статье: Ливерпуль Милан
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