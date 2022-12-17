Новая семерка. МЮ собирается подписать Гризманна

"Манчестер Юнайтед" несколько лет назад уже проявлял интерес к Антуану Гризманну. По данным mediafoot.net, "красные дьяволы" готовы вернуться к этому трансферу во время ближайшего трансферного окна.

"Юнайтед" рассматривал вариант подписать нападающего прошлым летом, когда ходили слухи о возможном уходе Криштиану Роналду. Однако португалец остался в клубе, поэтому вопрос о возможном переходе был снят сам собой. Стабильная игра Гризманна на ЧМ-2022 в Катаре может поднять ценник на игрока и увеличить количество желающих его подписать.

Однако убедить Антуана покинуть "Атлетико" будет непросто. 31-летний футболист сейчас игрок основы своего клуба. Несмотря на то, что мадридцы показывают в этом сезоне не самые стабильные результаты, нападающему комфортно в Мадриде и пока не рассматривает вопрос о возможном уходе.

На ЧМ-2022 Антуан Гризманн четыре матча из пяти провел от свистка до свистка. Только в игре против "Туниса", не имевшей турнирной ценности, форвард появился на поле в заключительной двадцатиминутке.