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Новая семерка. МЮ собирается подписать Гризманна
Французский нападающий может взять номер Роналду
Фото: twitter.com/AntoGriezmann
"Манчестер Юнайтед" несколько лет назад уже проявлял интерес к Антуану Гризманну. По данным mediafoot.net, "красные дьяволы" готовы вернуться к этому трансферу во время ближайшего трансферного окна.
"Юнайтед" рассматривал вариант подписать нападающего прошлым летом, когда ходили слухи о возможном уходе Криштиану Роналду. Однако португалец остался в клубе, поэтому вопрос о возможном переходе был снят сам собой. Стабильная игра Гризманна на ЧМ-2022 в Катаре может поднять ценник на игрока и увеличить количество желающих его подписать.
Однако убедить Антуана покинуть "Атлетико" будет непросто. 31-летний футболист сейчас игрок основы своего клуба. Несмотря на то, что мадридцы показывают в этом сезоне не самые стабильные результаты, нападающему комфортно в Мадриде и пока не рассматривает вопрос о возможном уходе.
На ЧМ-2022 Антуан Гризманн четыре матча из пяти провел от свистка до свистка. Только в игре против "Туниса", не имевшей турнирной ценности, форвард появился на поле в заключительной двадцатиминутке.
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