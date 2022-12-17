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Клуб Миколенко уволил нападающего
Решение назревало давно
Фото: twitter.com/Everton / Автор невідомий
Форвард Хосе Саломон Рондон больше не является футболистом "Эвертона". Ливерпульский клуб сообщил, что стороны пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Венесуэльский нападающий присоединился к "Эвертону" в августе 2021 года. За полтора сезона он провел 31 матч, 13 из которых в стартовом составе, и забил три гола. В текущем сезоне он отыграл за "ирисок" всего 17 минут. Контракт с игроком должен был завершиться через полгода, однако стороны решили остановить его досрочно.
33-летний Саломон Рондон европейскую часть своей карьеры провел в "Лас-Пальмасе", "Малаге", "Вест Бромвиче", "Ньюкасле" и "Эвертоне". Также он выступал в Азии за "Далянь Про".
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