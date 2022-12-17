  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клуб Миколенко уволил нападающего
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Миколенко уволил нападающего

Англия
(1 голосов)

Решение назревало давно

Клуб Миколенко уволил нападающего

Фото: twitter.com/Everton / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Форвард Хосе Саломон Рондон больше не является футболистом "Эвертона". Ливерпульский клуб сообщил, что стороны пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Венесуэльский нападающий присоединился к "Эвертону" в августе 2021 года. За полтора сезона он провел 31 матч, 13 из которых в стартовом составе, и забил три гола. В текущем сезоне он отыграл за "ирисок" всего 17 минут. Контракт с игроком должен был завершиться через полгода, однако стороны решили остановить его досрочно.

33-летний Саломон Рондон европейскую часть своей карьеры провел в "Лас-Пальмасе", "Малаге", "Вест Бромвиче", "Ньюкасле" и "Эвертоне". Также он выступал в Азии за "Далянь Про".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Хосе Саломон Рондон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде