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Манчестер Юнайтед не рассматривает продление контракта с Де Хеа
Игрок может стать свободным агентом летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может покинуть клуб летом 2023-го года.
В данный момент клуб не рассматривает вариант с активацией пункта об автоматическом продлении контракта с вратарем на один год. Действующее соглашение рассчитано еще на полгода.
Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг открыт к подписанию нового голкипера, но сам испанец надеется остаться в клубе. Сейчас он зарабатывает 18-20 миллионов евро в год.
В текущем сезоне АПЛ Де Хеа провел 14 матчей за "красных дьяволов" и пропустил 20 голов.
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