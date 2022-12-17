Манчестер Юнайтед не рассматривает продление контракта с Де Хеа

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может покинуть клуб летом 2023-го года.

В данный момент клуб не рассматривает вариант с активацией пункта об автоматическом продлении контракта с вратарем на один год. Действующее соглашение рассчитано еще на полгода.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг открыт к подписанию нового голкипера, но сам испанец надеется остаться в клубе. Сейчас он зарабатывает 18-20 миллионов евро в год.

В текущем сезоне АПЛ Де Хеа провел 14 матчей за "красных дьяволов" и пропустил 20 голов.