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Манчестер Юнайтед не рассматривает продление контракта с Де Хеа

Англия
(1 голосов)

Игрок может стать свободным агентом летом

Манчестер Юнайтед не рассматривает продление контракта с Де Хеа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может покинуть клуб летом 2023-го года.

В данный момент клуб не рассматривает вариант с активацией пункта об автоматическом продлении контракта с вратарем на один год. Действующее соглашение рассчитано еще на полгода.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг открыт к подписанию нового голкипера, но сам испанец надеется остаться в клубе. Сейчас он зарабатывает 18-20 миллионов евро в год.

В текущем сезоне АПЛ Де Хеа провел 14 матчей за "красных дьяволов" и пропустил 20 голов.

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В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Скажений Заєць (Вінниця)
17.12.2022 в 17:28
В свій час занадто розпіарений.
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Spokoyno (Київ)
17.12.2022 в 15:01
Здавалося гарний голкіпер... А непруха чи ще свій лантух м'ячами "не забив"
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